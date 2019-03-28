Belediyeler başta olmak üzere son dönemde Resmi Gazete'de kamu kurum ve kuruluşlarının arsa satış, kiralama ihalelerinde artış yaşanıyor.



Hürriyet gazetesinden Aysal Alp'in haberine göre, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muğla Güllük'te, hemen Marina'nın yakınında 2 bin metrekarelik alanı 5.4 milyon muhammen bedelle inşaat yaptırılmak üzere 25 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. Yine aynı bölgede 8 bin metrakerelik arsa için inşaat yapımı karşılığı, 23 yıl süreyle kiralama ihalesi açıldı. Muhammen bedel olarak da yaklaşık 2.9 milyon lira belirlendi. Efeler Işıklı'da yaklaşık 7 bin metrekarelik zeytin ve salamura tesisi ile arsası 27 yıllığına 11.6 milyon lira; 2 bin metrekarelik bir diğer arsa da 1.8 milyon lira muhammen bedelle 21 yıllığına kiralama ihalesine çıkıldı. Söz konusu ihaleler 9 ve 10 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Aydın Valiliği de Didim Altınkum'da Yalı Caddesinde 678 metrekarelik vali evini satışa çıkardı. Tahmini bedeli 7.5 milyon lira olarak hesaplanan arsanın bir bölümü, kıyı kenar çizgisinde bir bölümü de imarsız olarak belirtildi.

TOKİ'DEN 1.1 MİLYARLIK ARSA



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Muğla'nın da aralarında olduğu 32 ilde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğündeki 242 arsayı satışa sundu. Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak.



OKUL KARŞILIĞI ARSA

Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü, Melikgazi'de 24 derslikli ilkokul yapımı için 9 milyon lira bedel belirlendi. Okulun yapımı karşılığında 5 arsayı vereceğini ilan etti. Imarda Mimarsinan Mahallesinde konut ve ticaret alanı ile konut alanı olarak görülen bu arsalar için de rayiç bedel yaklaşık 9 milyon lira olarak duyuruldu. Kocasinan'da yapımı istenen 24 derslikli ortaokul için maliyet de 9 milyon lira olarak duyuruldu. Bunun karşılığında Melikgazi Mimarsinan'da konut alanı imarlı 14 arsa belirlendi. Bu arsaların büyüklüğü 872 metrekareyle bin 800 metrekare arasında değişiyor. Rayiç bedelleri de toplamda 9 milyon lira olarak hesaplandı. Kocasinan Erkilet Mahallesinde yapımı planlanan 24 derslikli iki ayrı ortaokul için de inşaat bedelleri yaklaşık 9 milyon lira belirlenirken, bunların yapımı karşılığında Mimarsinan'da konut imarlı 19 arsa ile bag, sayfiye ve konut alanı imarlı 17 arsa belirlendi. Söz konusu ihaleler 30 Nisan'da belirlenen fiyatlar üzerinden pazarlık usulüyle yapılacak ve ortaya çıkan fark bedelleri Hazine'ye peşin olarak ödenecek.