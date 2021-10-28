Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? (Arsenal Fan Token fiyatı kadar?)

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, bilindiği üzere Socios ile anlaşmış ve Arsenal token'ın üretileceği duyurulmuştu.



ARSENAL FAN TOKEN SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN LİSTELENECEK?



Arsenal token, 27 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te listelenecek.



Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:



Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14.00



Everton (EFC token) – 28 Ekim 14.00



Leeds United (LUFC token) – 29 Ekim 14.00

ARSENAL FAN TOKEN (AFC) NEDİR?



AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden olan Arsenal'in yeni çıkardığı kripto para birimidir. Fan token olan Arsenal Fan Token, Socias.com üzerinde kullanılabilecek. AFC Token satışında toplam arz adedi 2 milyon adet olarak belirlendi.



Arsenal taraftarları, AFC Token sahibi olarak oy kullanma hakkı elde edebilecekler. Socias üzerinden yapılan ilk satışta ise maksimum satın alım adedi 500 olarak belirlendi.