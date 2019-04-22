Yapılan işbirliği kapsamında Ascensia Diyabet Ürünlerini kullanan hastalar başlarına gelebilecek uluslararası 32 parametre kapsamında yer alan acil durumlar karşısında Medline Acil Sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.



“DİYABET HASTALIĞINDA DOĞRU ÖLÇÜM ÇOK ÖNEMLİ”



Diyabet hastalarının sağlığı, mutluluğu ve özellikle kaliteli bir yaşam sürmelerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Medline Genel Müdürü Gürkan Ergenekon, diyabet hastalarının konforlu bir yaşam sürebilmeleri ve tedavi süreçlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına Ascensia ile Medline ortaklığının çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Yapılan anlaşmayla Ascensia ürünlerini kullanan diyabet hastaları ambulans hizmetleri ve özellikle diyabete bağlı problemler konusunda telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Sağlık teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve doğru cihazlarla birlikte diyabet hastalarının bilinç seviyesinin artırılması gerektiğini savunan Sn. Ergenekon şöyle devam etti:



"Diyabet ömür boyu süren, yaşam boyu bilinç gerektiren bir hastalık. Türkiye’nin ilk özel acil sağlık hizmeti sunan şirketlerinden biri olarak diyabet hastalarına sunulacak acil sağlık hizmeti konusunda oldukça deneyimliyiz. Dolayısıyla sektörün en önemli markalarından biri ile böyle bir çalışma yapmak, Ascensia ürünlerini kullanan diyabet hastaları için hem farkındalık hem de konfor yaratmak adına bizler için de çok değerli. Bu işbirliğin, diyabet hastalarının diyabetlerini kendi kendilerine yönetmeleri ve acil durumlarda neler yapması gerektiğini bilmesi gibi konularda farkındalık yaratacağına inanıyoruz"