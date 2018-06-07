ASELSAN hisseleri, geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme yüzde 11,36 değer kaybıyla 20,92 liradan başladı.



İkinci halka arzından önce 23 Mayıs'ta işleme kapatılan ASELSAN pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23,60 liradan tamamlamıştı. Geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün tekrar işlem görmeye başlayan ASELSAN hisseleri, güne önceki kapanışa göre yüzde 11,36 azalışla 20,92 liradan başladı.



ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de saat 10.10 itibarıyla yüzde 10 değer kaybıyla 21,24 liradan işlem görüyor. (Güncelleme: Saat 12.15 itibariyle hisse fiyatı 21.44 TL)



ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep gelmiş ve 140 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmişti. Halka arzda 1 TL Nominal değerli hisselerin fiyatı ise 21,35 TL olarak belirlenmişti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, halka arza katılan 64,000 üzeri yatırımcıdan gelen talebin beklentinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Görgün, ayrıca, halka arz gelirinin önemli bir kısmının AR-GE faaliyetlerine ayrılacağını söyledi.

Borsa İstanbul'da gong ASELSAN için çaldı

"KURDAKİ DALGALANMALARIN ÇÖZÜMÜ VİOP"



Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ikincil halka arz ile birlikte ASELSAN'ın yaklaşık 3 milyar lira ilave fon sağladığını belirterek, ikincil halka arzda yaklaşık 2 bin 404 yeni yatırımcının pay alacağını söyledi.



Karadağ, ASELSAN'ın piyasa değerini 24,3 milyar liraya yükselteceğine işaret ederek, "Seçimle beraber oluşan kırılgan koşullarda halka arzın başarılı bir şekilde gerçeklemiş olması bize mutluluk verdi" dedi.



Bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları arasında yakın iş birliğinin korunmasının önem arz ettiğini aktaran Karadağ, halka arz ve sermaye piyasası ürünlerinin kullanılmasının çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu dile getirdi.



Karadağ, halka arzlarda sağlanan fonun kredi talebinde aynı miktarda azalma meydana getirdiğini vurgulayarak, kredi talebindeki çok küçük azalmaların bile kredi faizlerinde azalmayı tetiklediğini anlattı.



Bankaları, büyük şirketleri ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) kontratlarda aktif alıcı ve satıcı olarak işlem yapmasını tavsiye ettiklerini belirten Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Borsa İstanbul olarak geliştirmeye çalıştığımız diğer bir alan da VİOP ve bu piyasamızdaki ürünlerdir. Biliyorsunuz ki şirketlerimiz için belli kırılgan dönemlerde kurdaki dalgalanmalar çok ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sorun çözümsüz değildir. Bunun çözümüne yönelik hem kontrat hem opsiyon sözleşmeleri satıyoruz. Kurlardaki yukarı veya aşağı yönlü rahatsız edici dalgalanmalar bu piyasamızla elemine etmek mümkündür. Kuru öngörülebilir kılmak için bu piyasayı aktif kullanmamız gerekmektedir. Şirketlerimizi, özellikle TCMB'yi VİOP'taki kontratları kullanmaya davet ediyoruz."



YÜZDE 80'İ YERLİ YATIRIMCILAR TARAFINDAN ALINDI



Verilen bilgiye göre, yüzde 60 ile en büyük payın yerli yatırımcıya ayrıldığı ASELSAN’in ikincil halka arzında, payların yüzde 80’i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı.



Yerli yatırımcılardan toplamda 132 milyon 398 bin 750 adet talep geldi ve kendilerine 111 milyon 804 bin 108 adet pay satıldı. Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen 28 milyon 195 bin 892 adet payın ise tamamı karşılanarak kendilerine bu miktarda satış gerçekleştirildi.

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