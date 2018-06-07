ASELSAN hisseleri, geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme yüzde 11,36 değer kaybıyla 20,92 liradan başladı.



İkinci halka arzından önce 23 Mayıs'ta işleme kapatılan ASELSAN pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23,60 liradan tamamlamıştı. Geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün tekrar işlem görmeye başlayan ASELSAN hisseleri, güne önceki kapanışa göre yüzde 11,36 azalışla 20,92 liradan başladı.



ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de saat 10.10 itibarıyla yüzde 10 değer kaybıyla 21,24 liradan işlem görüyor.



ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep gelmiş ve 140 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmişti. Halka arzda 1 TL Nominal değerli hisselerin fiyatı ise 21,35 TL olarak belirlenmişti.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, halka arza katılan 64,000 üzeri yatırımcıdan gelen talebin beklentinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Görgün, ayrıca, halka arz gelirinin önemli bir kısmının AR-GE faaliyetlerine ayrılacağını söyledi.

ASELSAN'IN HALKA ARZI (GELİRİN YÜZDE 40'I YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE AYRILACAK)



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