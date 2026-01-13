ASELSAN, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi oldu

Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselerek, 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN’dan yeni bir rekor daha geldi. ASELSAN, bugün borsanın kapanışı itibarıyla piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti.



ASELSAN, geldiği nokta itibarıyla Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer alarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.



ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.



Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.



2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN’ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.