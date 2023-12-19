Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı için gözler bakanlıkta

2024 asgari ücret zammı öncesinde zam görüşmeleri sürmeye devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2. toplantısı tamamlandı. Toplantıda henüz ücret konuşulmazken gözler yapılacak olan 3. toplantı tarihine çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası açıklama yaptı.
Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."
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