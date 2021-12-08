Asgari ücret bu hafta açıklanır mı?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı. Üçüncü toplantı ise yarın yapılacak.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.



Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Memurlar için ek zam ne zaman belli olur? Oranı belli oldu mu?

"Bu ay oldukça hareketli geçecek. Bu haftaiçi asgari ücret açıklanabilir. Memur-Sen bakanlığı ziyaret etti. 6. dönem toplu sözleşmesinin üzerine neler yapabiliriz konusu konuşulmuş. Asgari ücret belirlendikten sonra memur ve memur emeklileri için toplantılar yapılacak. Henüz bir oran söz konusu değil. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında da görüşülecek. Ocak ayında memur ve memur emeklileri için yüzde 5'lik bir artış ve enflasyon farkı var. Şimdi bu yapılacak ek protokolle belkide bu yüzde 5'in üzerine bir artış ya da seyyanen bir artış olacak."

Bu hafta asgari ücret açıklanır mı? Ücretlere hemen yansır mı?



"Ücretlere hemen yansımaz. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak. Yarın üçüncü toplantı yapılacak. Taraflar anlaşırsa dördüncü toplantıya gerek kalmaz. Belki ertesi gün bir açıklama yapılabilir. Azaltılan asgari ücret desteği de tekrar eski seviyesine kavuşturulmalı."

Asgari ücret artacak ama hem işsizlik hem de kayıtdışılık artacak, bir önlem düşünülüyor mu?



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçen hafta anket açıkladı. İşverenler 'İşsizlik artar mı?' sorusuna yüzde 74 ya da yüzde 75 oranında bir cevap verdiler. Kayıtdışılık artabilir. Sigorta primleri tekrar gözden geçirilmeli. Gelir vergisi oranlarında bir iyileştirme yapılırsa en doğrusu olur. Taraflar arasında denge sağlanırsa kolaylıkla bu iş çözülür."