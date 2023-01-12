Asgari ücret desteğinde yeni zamlı tutar: 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

2023 yılı asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret desteğiyle ilgili açıklamada bulunmuş ve işverene destek miktarının arttığını belirtmişti. Asgari ücret desteğinde yeni zamlı tutarın TBMM'de yasalaşmasıyla birlikte ücret miktarı değişti. Peki, 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?



2023 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla birlikte asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.



Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?



Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.



Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.