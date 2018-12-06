Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Komisyon ikinci toplantısını 13 Aralık, üçüncü toplantısını ise 20 Aralık'ta yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı öncesinde açıklama yaptı.



BAKAN SELÇUK: TÜM TARAFLARIN HASSASİYETİ GÖZETİLECEK

Selçuk şunları söyledi: "2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

TÜRK-İŞ TEMSİLCİSİ: ARTIK FEDAKARLIK İŞÇİDEN BEKLENMEMELİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ ENFLASYON ORANI"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücret oranına ilişkin, "Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim." dedi.



Atalay, işçi, iş veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptığı ilk toplantısı öncesi sendika genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir asgari ücretlinin de yer almasının kararlaştırıldığını aktaran Atalay, Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülden Görmez'in toplantıda yer aldığını belirtti.



Malatya'da 17 Eylül'de katıldığı bir panelde asgari ücretlinin ekonomik sıkıntı yaşadığını ve ücretin 2 bin lira olmasını talep ettiğini aktaran Atalay, isteğinin yeterli karşılığı bulmadığını söyledi.



Atalay, patron ağırlıklı bir meclis ve sermaye ağırlı bir yapının bulunduğuna işaret ederek, şunları belirtti:



"Biz asgari ücretli, fakir fukara, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. İş veren ile bir arada olacağımızı düşünmüyorum. Gitmeden bir şey söylüyorum ama onların bakış açısı belli. Önceden asgari ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş'in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin. Örgütlü olmayan yerlere destek verilmesin. 81 vilayet içinde örgütlenmede en kötü vilayetler, Denizli ve Antalya. Türkiye'nin en çok işçi çalıştıran iki vilayeti örgütlenmede en sonda yer alıyor. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor."



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Ücretlerde vergi dilimelri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz ve talep ediyoruz" dedi.



İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ DE KOMİSYONDA



Bu sene ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari işçileri temsilen katılacak, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de biri Balıkesir'de üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi.



Görmez, "Oğluma forma aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırım' dedim. Kredi kartıyla geçinmeye çalışıyoruz. Okul yönetimi prosedür gereği sürekli oğlumu uyardığı için o da gurur yaptı ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben değil, bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Forma bile alamadıklarını düşünüyorum. Enflasyon artışları, gelen zamlarla aldığımız paranın hükmü kalmadı." diye konuştu.



Tek maaşla ev geçindirdiğini ve hayatla mücadele ettiğini söyleyen Görmez, "Kiram 850 lira, aldığım maaş bin 903 lira, yemek artı yol ile... Kredi kartlarını kullandığım için ve kullanmak zorundayım, çünkü bunun faturası var, gıdası var. Bu sefer faturaları ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalıyor. Kredi kartını ödemek zorundasınız. Oradan çekip oraya yatırıyorsunuz. Asgari ücretin, en azından bize nefes aldırabilecek, daha insanca yaşamamızı sağlayabilecek bir düzeye gelmesini bekliyorum 2 bin üstü bekliyoruz." ifadesini kullandı.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor.

KOMİSYONA İLK KEZ KATILAN ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ GÜLDEN GÖRMEZ: BİZE NEFES ALDIRACAK BİR ARTIŞ İSTİYORUZ (VİDEO)