Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, resmi olarak bir ücret talebinde bulunmadıklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na 'bir rakam' söylediğini açıkladı. Ergün Atalay, "makul, beklentileri karşılayan bir teklif beklediklerini" vurgulayarak, "Arzu etmediğimiz bir rakam (teklifi) gelirse çabuk olmanın da anlamı yok" dedi. Atalay, yolda karşılaştığı herkesin asgari ücrete yönelik yorum yaptığını söyleyerek, toplumdaki beklentinin yükseldiğini anlattı.

İLGİLİ HABER: Asgari ücret araştırma sonuçları



BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU



Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.



Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.



TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.



TİSK, 9 ARALIK'TA TARAFLARI AĞIRLAYACAK



Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak.



Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.



Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.