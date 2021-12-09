Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplantı yapacak. Toplantı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 07:53

Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

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Asgari ücret bu hafta açıklanır mı?

Asgari ücret bu hafta açıklanır mı?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.

Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

TİSK GENEL SEKRETERİ KOÇ: ÜMİT EDİYORUZ Kİ BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLARIZ

Gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TİSK  Genel Sekreteri Koç, "Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız” ifadelerini kullandı. 

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