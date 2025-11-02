Asgari ücret toplantı tarihi: 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2025 yılının son çeyreğine girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki günlerde toplanarak yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.



Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.



Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılı asgari ücretinin de Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen açıklanması bekleniyor.e

