Asgari ücret toplantıları başlıyor: Süreç nasıl işleyecek?

Milyonlarca çalışanan merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için süreç bu hafta başlıyor. İlk toplantı 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Haberler - NTV Haber 28.11.2021 - 12:37

Asgari ücret toplantıları başlıyor: Süreç nasıl işleyecek?

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Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor.

Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek,  bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi. 

Komisyon ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için, işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.

Zam masasında işçileri, Türk-İş, Hak-İş ve Disk, işverini ise TİSK temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam oranının, enflasyonun üzerinde olacağı mesajını vermişti...

Görüşmelerde, vergi indirimi dahil bir çok seçenek masada olacak.

Asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni yılda geçerli olacak ücretin, aralık ayının ilk yarısında belirlenmesi bekleniyor.

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