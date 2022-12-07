Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? (2023 Asgari ücret zammı)

Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen 2023 asgari ücret zammı toplantısı için gözler belirlenen takvime çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak ve ilk toplantıyı gerçekleştirilecek. Yapılacak 4 toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı belli olacak. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?



ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.



Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk ve ikinci toplantısını 7 ve 14 Aralık'ta yapacak.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.



"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.



Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.