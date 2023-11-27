Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Zam görüşmesi için ilk toplantı tarihi belli oldu

2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. Her yıl aralık ayında başlayan asgari ücret toplantıları işçi, işveren ve hükümet tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan toplantılar sonrasında bir uzlaşmaya varılıyor ve asgari ücrette zam tutarı açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merakla beklenen 2024 asgari ücret zammı için yapılacak ilk toplantının tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar.



ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı.



Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.