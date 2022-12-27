Asgari ücret zammı ne zaman, hangi ayda hesaplara yatacak? (2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih)

Yeni asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya, net 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücret zammının ardından, zamlı maaşların hesaplara yatması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman, hangi ayda hesaplara yatacak?



YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?



Asgari ücrette yeni zam oranının belli olmasıyla birlikte, zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının hangi ayda hesaplara yatacağı belli oldu.



Buna göre; 2023 asgari ücret zammı Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



2023 asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in görüşmeleri sonrasında açıklandı. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili nihai karar belirlendi.



Buna göre; 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya, net 8 bin 506 liraya yükseldi.