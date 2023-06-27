Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteğinde yeni tutar

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için 5510 sayılı Kanunun Geçici 93 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 13,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.



İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:



Özel sektör işyeri işvereni olmak,



Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:



5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.