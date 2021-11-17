Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor (Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? )

Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022 için düşünülen asgari ücretteki artışta. Ekonomik anlamda hayat pahalılığından dolayı beklenti, önceki yıllara göre daha da yüksek. 2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı kriter olacak. Zam dönemi yaklaşırken Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 16:54

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor (Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? )

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Bu sene asgari ücret ne zaman belli olur? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

"Asgari ücret daha önce ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez belli oluyordu. Bundan artık vazgeçildi ve yılda bir kez belirlenmesi esası getirildi. 

Son aylarda bu konuyu çok konuşuyoruz. Bugün de 3 konfederasyon bir araya geldi, bu daha önce yapılmamış bir şeydi. Hükümet kanadından gelen söylemlerin de çoğu pozitif yönde. 1 Aralık'ta görüşmeler başlıyor. Her yıl ayın son günleri açıklanıyor. Bu yıl Türk-İş 10 Aralık'ta açıklanmasını istediklerini bildirdi. Türk-İş bu sene asgari ücret hem artsın aynı zamanda işyerlerimizi de koruyalım mesajı veriyor. İşçi ve işveren kesimi, vergi yükünden kurtulma konusunda ortak mesajlar veriyorlar.

Öte yandan asgari ücret desteğinin bu yıl muhakkak devam etmesi gerekiyor. İlk olarak 2016'da çıktığında asgarin ücretin yüzde 6'sı olarak uygulanmıştı, yine o orandan devam etmeli. 

Asgari ücrette oran olarak ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim.

Memurlara 3600 ek gösterge gelirse emekliler de bundan yararlanır mı?

3600 ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışıyor. Eğer bu konu çözülürse elbette emekliler de yararlanmış olacaklar.

EYT çıkar mı? Bu konuda farklı açıklamalar var, kime inanacağımıza şaşırdık.

Bu konuda mağduriyetin giderilmesi gerek. EYT'nin mutlaka çıkması gerek. Ancak ne zaman çıkar, nasıl olur bu konuda bilgimiz yok. Ancak bu konunun çözüleceğine inancım tam."

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