Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? (2023 Asgari ücret zammı toplantı takvimi)

Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen 2023 asgari ücret zammı toplantısı için gözler belirlenen takvime çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplandı ve ilk toplantıyı gerçekleştirdi. İlk toplantı sonrası, yapılacak 2 toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı belli olacak. Peki, asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?



ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu.

İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.



Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

İLK TOPLANTININ ARDINDAN İLK RAKAM BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.



Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi.



Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi.



Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.



TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.



"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.



Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.