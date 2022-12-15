Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak? (2023 asgari ücret zammı toplantı takvimi)

2023 asgari ücret zammı için toplantı tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammında ikinci toplantı 14 Aralık'ta sona erdi. Son toplantının ardından ise yeni toplantı takvimi sorgulanmaya başladı. Peki, asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?



ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?



Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta ikincisi ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına binlerce çalışan tarafından sorgulanmaya başladı.



Asgari ücretle ilgili 3. toplantı tarihi henüz belli olmasa da toplantının 21 Aralık'ta yapılacağı düşünülüyor.



İKİNCİ TOPLANTI SONUCU NE OLDU?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı bitti. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.



Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi.



TİSK Genel Sekreteri Koç da yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda olduğu asgari ücrete işveren desteği talebini yinelediklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?



2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.