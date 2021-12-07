Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün yapılacak

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.



Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.



BU HAFTA İKİ TOPLANTI

Komisyon bu hafta iki toplantı yapacak. Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

