Asgari ücrette zam pazarlığı başladı

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği zam pazarlığında görüşme süreci başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirdi.

BAKAN SELÇUK: ORTAK NOKTADA BULUŞMAK TEMEL GAYEMİZ

Toplantı öncesi açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. 17 yıldır çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum."

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartları ağırlaşmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın aile bütçesine getirdiği yük kısıntıya yol açmıştır. Ücretli çalışanlardan alırken ölçü kepçe, verirken kaşık olmaktadır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ortak taleptir" dedi.

TİSK: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETMELİ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da açıklamasında "Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da 200 TL olarak devam etmesinin önemli olduğunu vurgulamak isterim. Belirlenecek ücrette ülkenin ekonomik durumu ve işletmelere olan etkisi göz önünde bulundurulmalı" ifadelerini kullandı.

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor.

İKİNCİ TOPLANTI 10 ARALIK'TA

Asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 10 Aralık'ta işçi, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde yapılacak.

Komisyon dördüncü ve son toplantısını yine bakanlığın ev sahipliğinde yapacak.

İŞÇİ KESMİ 2 BİN 578 LİRA TALEP EDİYOR



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacaklarını açıklamıştı.



Yeni ekonomi programında, kamunun kontrolündeki ücret ve fiyatlarda enflasyon oranında bir artışa yönelik bir politika yer alıyor. 2019 için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 12.



Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.

Komisyon aralık ayı içerisinde 4 toplantı gerçekleştirecek ve Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlenecek.

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