Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği zamda pazarlık bugün başlıyor.

Ankara'da bugün yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlıyor. 15 kişiden oluşan komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil edecek.

İlk toplantının adresi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacak. İkinci toplantı ise işçi, 3. toplantı işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde yapılacak.

Komisyon dördüncü ve son toplantısını yine bakanlığın ev sahipliğinde yapacak.

İŞÇİ KESMİ İKİ BİN 578 ARTI BEKLİYOR



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iki bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacaklarını açıklamıştı.



Yeni ekonomi programında, kamunun kontrolündeki ücret ve fiyatlarda enflasyon oranında bir artışa yönelik bir politika yer alıyor. 2019 için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 12.



Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.



Komisyon Aralık ayı içerisinde 4 toplantı gerçekleştirecek ve Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlenecek.



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