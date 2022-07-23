USD

EUR

ALTIN(GRAM)

BITCOIN BITCOIN

ETHEREUM ETHEREUM

AVALANCHE AVALANCHE

SOLANA SOLANA

FANTOM FANTOM

LOOPRING LOOPRING

THE SANDBOX THE SANDBOX

KRIPTRADE’e üye olan herkese anında 20 TL değerinde TETHER hediye

Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.07.2022 - 19:32

Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

İlişkili Haberler

Hangi ülkeler risk altında? DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Hangi ülkeler risk altında? DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Salgın nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra Asiana Airlines'in 'nin başkenti Seul’den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı belirtilerek, "Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...