Asırlık üreticiden kolonya fiyatları açıklaması

Türkiye'nin asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle artan kolonya talebini değerlendirdi.

Kolonyanın Türk kültürü açısından önemine işaret eden Tuncer, "Evin küçük çocuğunun görevi misafire kolonya ikram etmekti. Okula giden öğrencinin alınacaklar listesine kolonya yazılırdı.

Tüm tuvalet önlerinde kolonya olurdu. Şehirlerarası otobüslere binince muavin hemen kolonya dökerdi. Yurt dışındaki fuarlarda halen Türk şirketlerinin standlarında kolonya bulunur. Kalabalık ortamlarda sürekli kullanırdık. Kolonyanın çok önemli vazifesi vardı. Kolonyanın salgın hastalıklardan koruyucu özelliği farkında olmadan uygulanıyordu" diye konuştu.



Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:



"Antibakteriyel sabunlarda dahi 'bakterileri yüzde 99,99 yok eder.' deniyor ancak burada söz konusu olan kaç bakteri, kaç bakteri türünü incelemişler. Son yaşadığımız Kovid-19 olayı virüsle ilgili ancak marketlerde antibakteriyel ürün kalmıyor. İnsanlar ürün alırken buna dikkat etmeli. Bakteri öldüren sabun, bu virüsü yok etmez. Bilinçli alışveriş yapılmalı.

Kolonyanın ise içindeki alkolden ötürü daha fazla virüs ve bakteriye etkisi olduğu kesin. Sağlık ve bilim kurulu da bunu dile getirdi. El yıkanmalı, ardından eksik kalan hijyen rahatlıkla kolonyayla tamamlanabilir" ifadesini kullandı.



İnsanların, ceplerinde, çantalarında kolonya taşıma alışkanlığına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncer, bunun için uygun minik ambalajlı ürünlerin bulunduğunu söyledi. Tuncer, antibakteriyel jellerin çok yoğun kullanılmasının bazı cilt rahatsızlıklarına yol açabileceğini savunarak, bu tür ürünler arasında en masum ve en etkili olanın kolonya olduğunu belirtti.



Tuncer, kolonyanın da israf edilecek miktarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Kolonyayı elinizden yerlere dökülecek kadar da kullanmaya gerek yok. Ovuşturarak rahatlıkla hijyen sağlar. Kolonya kültürünün mümkün olduğunca geri dönüşü sağlanmalı. Bundan sonra da bu konunun daha çok üstüne düşeceğiz. Hijyen sağlayan en ucuz ve en sağlıklı ürün kolonya, ayrıca güzel de koku yayıyor. Antibakteriyel jellerin 50 gramı 20 lira iken, kolonyanın 1 litresi 20 lira. Kolonyayı en pahalı satan litresini 30 liraya verir" dedi.



"MALİYET HESABI YAPMIYORUZ"



Tuncer, Kovid-19 nedeniyle insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret ederek, "Marketler daha fazla satılan ürünlere ağırlık veriyordu. Üretimlerimiz devam ediyor ancak daha çok insana ulaşsın diye büyük ambalaj yerine 200 ve 400 mililitrelik ambalajlarda üretim yapıyoruz. İnsanlar 5 litre kolonya almak istiyor ancak biz ürünü daha çok insana verelim istiyoruz." diye konuştu.



Ellerindeki stokları da piyasaya sürdüklerini belirten Tuncer, bekleyip para kazanma politikası yürütmediklerini vurguladı. Tuncer, "Biz 100 yıldır ülkeye hizmet eden bir firmayız, gelip geçici dönemlerden istifade etmemiz söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.



Tuncer, internetten satışlarda fiyatların yüksek uygulandığına dikkati çekerek, burada üretici firmaların kabahati olmadığını söyledi.



Eyüp Sabri Tuncer mağazalarına talebin 5 kat, internet sitesi üzerinden satışlara talebin de 7 kat arttığını dile getiren Tuncer, "Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın." dedi.



Dünya piyasasında alkolün yetersiz olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:



"Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yokluk, fiyatın yükselmesini neden oluyor. Alkol de petrol gibi borsada işlem gören bir üründür. Talep artınca borsadaki rakamlar da arttı. Bugün sabah tonu 700 dolar olan ürün bin 700 dolara çıktı ancak bizim fiyatlarımızda kesinlikle değişiklik yok. 'Kolonyacılar vurgun yapıyor' diye haberler çıkıyor ancak bırakın son 2 günü, 1 yıldır fiyatlarımızda artış yok.

Ham maddede yüzde 120'nin üzerinde fiyat atışı olduğu halde 1 yıldır zam yapmadık. Şu anda yaptığımız üretimi ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, fırsat olarak da görmüyoruz. Maliyet hesabı yapmadan mal üretiyoruz. Elimizde olan alkole göre üretim yapıyoruz."

