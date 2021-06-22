Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu

BBC'deki habere göre, danışmanlık şirketi Mercer, yabancı çalışanlar için "2021 yılı Yaşam Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.



Araştırmada, 209 kentteki konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence gibi kalemlerin maliyetleri ölçüldü.



Buna göre, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti, 1 milyonluk nüfusuyla Aşkabat olurken, onu geçen yılın birincisi Hong Kong, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi.



Aşkabat'ın listede birinci olmasının nedeni olarak ülkedeki yüksek enflasyon gösterildi.