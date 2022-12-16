Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanmasını kimler yapabilir? (EYT askerlik borçlanması)

Askerlik borçlanması, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Askerlik borçlanması yaparak EYT'den faydalanmak isteyen kişiler, askerlik borçlanmasının nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte konu hakkında ayrıntılar.



ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?



Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.



Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?



Askerlik borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.



e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.



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KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?



Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;



1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.



2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.



3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.



4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.