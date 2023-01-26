Askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatar? (MSB askerlik yol parası hesaplama)

Askerlik yol parasının nasıl alınacağı, 2023 Şubat döneminde silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, kısa zaman sonra askere gidecek olan adaylar, askerlik yol paralarının nasıl alınacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar.



ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR, NE ZAMAN YATAR?



Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt’ye aktarılmaktadır.

Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?



2 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.



Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;



A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,



B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,



C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,



Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,



Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.



Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli