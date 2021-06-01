Aslı Börek'in satışına onay çıktı

Aslı Börek’in Eksim Holding'in iştiraki Eksun Gıda’ya satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. Eksun Gıda, geçtiğimiz günlerde Aslı Börek’in hisselerinin tamamını satın aldığını duyurmuştu.



Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinin Rekabet Kurumu onayı sonrasında kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, Aslı Börek'in İstanbul’da bulunan 15.000 m2’lik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 70’ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda’nın markaları arasına katıldığı belirtildi.

İSO 500'DE 147 BASAMAK YÜKSELDİ



Ahmet Demir, açıklamasında şunları ifade etti: "Tam buğday unundan uzmanlık unlarına, endüstriyel çeşitlerden perakendeye 150’yi bulan geniş ürün yelpazesiyle Eksun Gıda, tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz."



Eksun Gıda, 1997 yılından bu yana başta spesiyal su böreği olmak üzere farklı börek çeşitleri, unlu mamüller, sütlü ve şerbetli tatlılar, zeytinyağlı sarma, mantı ve pasta olmak üzere 100’e yakın ürünü 80’den fazla şubesinde tüketicilere sunan Aslı Börek’i bünyesine katarak, gıda perakendeciliğine adım atmış oldu.



İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, Eksun Gıda 2020 yılında önceki yıla göre, 147 basamak birden atlayarak, 273'üncü sıraya yükseldi.