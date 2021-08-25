Assan Alüminyum 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planlıyor

Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, salgına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.



Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştiren Assan Alüminyum, 2021-2024 döneminde de değeri 95 milyon dolara ulaşacak, üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine taşıyacak yeni yatırımlar planlıyor.



Gerçekleştireceği yeni yatırımlarında sürdürülebilirliği odağına alan Assan Alüminyum, 'Geleceği tüketmeden üretiyoruz' sloganı doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.



Assan Alüminyum, Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisi ile gerçekleştiriyor.



Temiz enerji üretimine istinaden aldığı I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları sayesinde kapsam 2 salımlarının tamamını dengeleyebiliyor. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 düzeyinde mümkün olan alüminyumun geri kazanabileceği bir geri dönüşüm tesisi de bulunuyor.



YENİ YATIRIMLARIN ODAĞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şunları kaydetti:



“Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında faaliyetlerimizle hem ülke ekonomimize katma değer yaratmaya hem de dünyamıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik şirketimizin en önemli gündem maddesi. Global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimizin hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan provizyonel Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldık. 2024 yılına kadar planladığımız yeni yatırımların odağında sürdürülebilirlik yer alacak.”