Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler için EPDK'dan önemli karar

Corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde herhangi bir aksama ve gecikme yaşanmaması için EPDK düğmeye bastı ve istisnai bir karar aldı.



Karar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) finansal aracılık hizmetinin kapsamı genişletilerek istasyon dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı.

Diğer bir deyişle söz edilen kararla, DMO, daha önce ihale yapmak suretiyle anlaştığı dağıtım şirketi ve akaryakıt bayii vasıtasıyla iki hastanenin ihtiyacını karşılayabilmek için akaryakıtın istasyondan ve özellikle araçlara ikmal yapma kısıtlamasına uğramadan dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapılabilecek. Kararın inşa sürecini daha da hızlandırması bekleniyor.



DMO daha önce; akaryakıt dağıtım şirketleri ile yaptığı ihale sonucu kendisi anlaşması bulunan kamu kurumlarının araçlarına elektronik sistemlerle finansal aracılık hizmeti sunarak akaryakıt tedarikini istasyonlardan ve sadece bu kamu kurumlarının kara taşıtlarına dolum yapma imkanı sağlıyordu.

Ancak bu durumun zaman kaybına ve Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratabileceğini göz önüne alan EPDK, DMO’nun bu yöndeki talebini dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlamış oldu.



Kararla ilgili bir diğer önemli nokta ise sadece yeni yapılan hastaneler ile sınırlandırılmaması.



EPDK’nın 3 buçuk ay süre için verdiği izinden; Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve hastaneler de DMO ile yapacağı anlaşma çerçevesinde yararlanabilecek. Böylece sağlık hizmetlerinde akaryakıt tedarikinden kaynaklı herhangi bir gecikme ve aksama yaşanmayacak.

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