Atık nasıl yönetilir?

Özellikle son yedi yıldır “iklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularına odaklanan ÇEVKO Vakfı, tüm sektörlerden farklı büyüklükteki işletmelerin kullanımına uygun bir atık yönetim sistemi geliştirdi.



ÇEVKO Dijital Çözümleri bünyesinde sunulan yeni nesil kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi PROKETS, şirketlerin atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyor. Bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, faaliyet alanı ve büyüklüğü fark etmeksizin ticari işletmelerin, yeni kuracakları ya da mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık yönetim sistemine geçişini, entegre çevre bilgi sistemi bünyesinde yer alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağlıyor.



ATIK YÖNETİMİNİ SADELEŞTİRİYOR



ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Günümüzde sektör ve boyut farkı olmaksızın ticari işletmeler, gerek temel yasal yükümlülükleri, gerekse sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kurumsal atık yönetiminde standartlarla uyumlu, yenilikçi, şeffaf, ölçülebilir profesyonel çözümlere gereksinim duyuyor. Ülkemizde kurumsal atık yönetim süreçleri genellikle karmaşık bir yapıda yürütülmeye çalışılıyor; bazı şirketler de bu süreçlerin oluşturulmasında henüz yolun başında. Bilgi ve deneyimimizle geliştirdiğimiz PROKETS sistemi, atık yönetim süreçlerini sadeleştiriyor, yasal düzenlemelerle uyumlu hale getiriyor ve ölçülebilirlik sağlıyor” diyor.



ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ



PROKETS, uluslararası standartlarla uyumlu raporlardan veya şirketin atık yönetim sisteminden elde edilen verilerle çevresel yararların hesaplanmasını da sağlıyor. Ayrıca sisteme yüklenen belgeler için alternatif depolama alanı ve İzin/Lisanlar için ‘E-Ajanda’ oluşturulmasını; çevre mevzuatının izlenmesini mümkün kılan ‘E- Kütüphane’ yaratılmasını; uzaktan eğitim desteği alınmasını ve tazeleme eğitimleri için hazırlanan malzemelerden yararlanılmasını sağlayan ‘E-Öğrenme’ gibi özellikler de sunuyor.



Ticari kuruluşlar PROKETS ile farklı ilçe, il hatta farklı ülkelerdeki işletmelerine ilişkin verileri aynı anda ve karşılaştırmalı olarak izleyebiliyor, farklı atık türlerinin noktasal olarak izleyip, değişimleri gözlemleyebiliyorlar. İşletmelerdeki atık yönetim altyapısının mevzuata göre değerlendirilip gelişim alanlarının belirlenebilmesine olanak sağlayan PROKETS, şirket içinde herhangi bir birimden, hatta herhangi bir atık kumbarasından ne kadar atık çıktığının gerçek zamanlı olarak izlenmesini, raporlanmasını ve verim takibini de mümkün kılıyor.