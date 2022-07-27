Atık suyu hedefi yakalandı

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesini veriyor. 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı yüzde 4,2’ye ulaştı. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı 2023’te yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması amaçlanıyor.



Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımından dolayı yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’nin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Bu sebeplerden ötürü, atık su geri kazanım ve kullanım önemi bir kat daha artıyor.



Türkiye’de yıllık yaklaşık 283 milyon metreküp arıtılmış atık su yeniden kullanılıyor.