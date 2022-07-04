Atıksız dükkan ağı büyüyor

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 11:51
Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Atıksız Yaşam Dükkanı’nın ikincisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı. İlki Feneryolu Sabit Pazarı’nda açılan Atıksız Yaşam Dükkanı, tek kullanımlık yerine uzun ömürlü ürünleri öne çıkararak ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunuyor.
Aynı zamanda döngüsel ekonomiyi destekleyen Atıksız Yaşam dükkanları tüketiciyle üreticiyi de buluşturuyor. Anadolu'nun farklı yerlerindeki kooperatiflerle özellikle kadın kooperatifleriyle işbirliği yapan Atıksız Dükkan’ın üçüncüsünün Suadiye'de açılması planlanıyor.