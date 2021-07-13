ATO'dan karşılıksız çek sorununa karşı "fon" önerisi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Meclis gündeminde bulunan çek düzenlemesini değerlendirdi.

Baran, çekle ilgili düzenlemenin, çeki yazan ve çeki alan tarafların ticari hayatının devamını dikkate alarak yapılması gerektiğini vurguladı. Baran, "Çek yüzünden kimse hapis yatmasın ancak alacaklılar da ticari faaliyetin karşısında aldığı çeki tahsil etmek için uzun süren taksitler ve enflasyon karşısında ezdirilmesin" dedi.

Çekte "keşideci" (Çeki düzenleyen) ve "lehtar" (Çek tutarı kendisine ödenecek olan) dışında çek defteri veren bankaların da taraf olduğunu hatırlatan Baran, keşidecinin de lehtarın da mağduriyetini önleyecek bir düzenlemeyle konunun kökten çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, "Karşılıksız çekte, lehtarın alacaklarını peşin tahsil etmesine, keşidecinin de taksitle ödeyebilmesine imkân veren, kamunun destekleyeceği bir fon ile çözüm üretilebilir" önerisini gündeme getirdi.