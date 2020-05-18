ATO'dan kısıtlama için iki istisna talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, çiçekçi, aktar ve baharatçıların istisna kapsamına dahil edilerek Ramazan Bayramı'nda açık olmasını istedi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen düğün, kutlama, davet ve toplantı gibi etkinlikler ve azalan tüketim nedeniyle aktar ile çiçekçilik sektörünün iş hacminin olumsuz etkilendiğini aktardı.



Ramazan Bayramı'nın zor durumdaki sektörlere destek vermek için bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesinin toplantısında aldığımız ve Ankara Kent Konseyi tarafından da desteklenen, çiçekçi, aktar ve baharatçıların istisna kapsamına dahil edilerek Ramazan Bayramı'nda açık olması için girişim başlattık. Bayramda çiçekçilerin kapalı olması hem eldeki çiçeklerin canlılığını yitirerek solmasına hem de stokların zayi olmasına sebep olacak. Bayram günü ne çiçeklerimiz ne de çiçekçilerimizin yüzü solsun. Sevgimizi çiçekle ifade edelim, büyüklerimizin yüzü gülsün, herkese moral olsun."



KISITLAMANIN OLMADIĞI KENTLERDE DE

HALK SICAKTAN DIŞARI ÇIKAMADI

