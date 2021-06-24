ATO'dan konutta yüzde 8 KDV önerisi

Sektörlerin gözü 31 Temmuz'da sona erecek KDV indirimlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağında. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutta KDV’nin tek oranlı uygulanmasını önerdi.

Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 17:34

ATO'dan konutta yüzde 8 KDV önerisi

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KDV indiriminde süre uzatıldı

KDV indiriminde süre uzatıldı

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi makamında konuk etti.

Baran, burada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını etkisi altında geçen 1,5 yılın ardından, kademeli normalleşme ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla hareketlenen ticarette çarkların daha işlevsel dönmesine yönelik görüşlerini bildirdi.

Türkiye'nin üretim ve ticaret potansiyelinin doğru vergilendirme politikalarıyla daha güçlü bir şekilde açığa çıkacağını vurgulayan Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yaptıkları görüşmelerde "tek oranlı KDV" önerisinde bulunduklarını anımsattı. 

KDV oranının yüksek olmasının, kayıt dışı işlemleri özendirip yaygınlaştırdığını berlirten Baran, "Bu durum enflasyonist etkisinin yanı sıra gelir üzerinden alınan vergilerde de aşınmaya sebep olmaktadır. KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden konut sektöründen başlanabilir, tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir" dedi.

Baran, konut sektöründe tek oranlı KDV uygulaması ile vatandaşların alım gücünün artacağını, ayrıca sektörün, tekstil, züccaciye, seramik, beton, çimento, boya gibi diğer alanları da hareketlendireceğini belirtti.

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