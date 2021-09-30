ATO'dan tek oranlı KDV talebi

İş dünyası, katma değer vergisinde tek oranlı uygulamaya geçilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler arasında, "kamu müteahhitleri için fiyat farkı kararnamesi" ve "devlet desteklerinde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması" da yer aldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 13:48

ATO'dan tek oranlı KDV talebi

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ATO'dan konutta yüzde 8 KDV önerisi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile görüştü.

ATO Başkanı Baran, görüşmede, KDV uygulamalarında farklı vergilendirmelerin yapıldığını, bu durumun işlemlerde karmaşıklığa ve vergiden kaçınmaya yol açtığını belirtti ve tek oranlı KDV uygulaması önerdi.

Baran, "KDV’nin tek oranlı uygulaması hem vergi işlemlerini kolaylaştıracak hem de vergi gelirlerini artıracaktır" dedi.

Sektörel sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'ye sunan Baran, yükselen demir ve çimento fiyatları nedeniyle inşaat sektörünün artan maliyetlerine dikkat çekti ve "İhalelerde o günün fiyatlarıyla teklif veren kamu müteahhitleri, fiyat farkı kararnamesi bekliyor" dedi.

Baran, pandemi sürecinde devlet yardımlarının reel sektöre önemli destek sağladığını belirterek, desteklerde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

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