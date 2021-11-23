Atom Bank maaş kesintisi yapmadan dört günlük mesaiye geçti

İngiltere merkezli dijital bankacılık şirketi Atom Bank, 430 çalışanı için maaşlarını azaltmadan mesai süresini haftada 4 güne indirdiğini açıkladı.

Tüm hafta boyunca 37,5 saat çalışan Atom Bank çalışanlarının, dört gün boyunca 34 saat çalışacağı belirtilirken Pazartesi ya da Cuma günlerinden birinde izinli sayılacakları bildirildi.

Atom Bank’ın sahibi Mark Mullen yaptığı açıklamada, bu kararı alırken pandemiden ilham aldığını ve refahın iyileştirilmesine ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Alınan yeni karar çerçevesinde çalışanların çalıştıkları günlerde daha uzun süreler mesai yapacağı aktarıldı.



‘HAFTADA BEŞ GÜN 9-5 MESAİ ESKİ MODA ÇALIŞMA ŞEKLİ’



2014'ten beri İngiltere merkezli bankayı yöneten Mullen, "Covid'den önce, geleneksel olarak işe gidip gelmek, bütün gün bir masada oturmak ve bu işlemi tekrarlamak zorundaydınız" derken, "Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli" diye konuştu.



Atom, İngiltere'nin ilk dijital bankalarından biri durumunda bulunuyor.

Yeni çalışma düzenlemeleri, incelemenin müşteri hizmetlerini veya üretkenliği etkilemeyeceğini tespit ettikten sonra 1 Kasım'da başladı.

Patron Mullen, yeni düzenlemenin gönüllü olduğunu, çalışanlarının daha esnek çalışma konusundaki tercihlerini güçlü bir şekilde yansıttığını söylerken, “Herkesin buna bağlı kalması bekleniyor. Personellerime Cuma günü e-posta gönderemem, onlara cevap vermelerini bekleyemem" şeklinde konuştu.



ARAŞTIRMA: STRESİ VE TÜKENMİŞLİĞİ AZALTIYOR



Son araştırmalar, İzlanda'daki kamu sektörü çalışanları arasında dört günlük bir haftanın denemelerinin "başarılı" olduğunu ayrıca stresi ve tükenmişliği azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.



ABD’li şirket Microsoft’un Japonya ofisi ise, 2019'da personelin haftanın dört günü tam ödeme ile çalıştığı bir deney sırasında satışların yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.