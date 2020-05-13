AVM'lere kaç kişi gitti? (AYD Başkanı rakamları açıkladı)

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, corona virüs salgınının ardından pazartesi günü açılan AVM'leri ilk gün 1 milyon 226 bin kişinin AVM'leri ziyaret ettiğini açıkladı.

NTV Haber 13.05.2020 - 15:59

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Alışveriş merkezlerini, yeniden açıldığı pazartesi günü ziyaret edenlerin sayısı belli oldu.

Altaş, "Normal zamanda türkiye’de bir günde AVM’lere giren kişi sayısı 6,5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu" dedi.

Altaş bu rakamın yüzde 40'ının İstanbul ve Ankara'da oluştuğunu açıkladı.

Altaş AVM'leri ziyaret edenlerin oranının yüzde 23 olduğunu, ciro oranının ise yüzde 40 olduğunu kaydetti.

Altaş, alışveriş merkezlerinin havalandırma sistemleriyle ilgili de “Temiz havayı dışarıdan içeriye alacak, kirli havayı içeriden dışarıya atacak şekilde çalıştırın ve soğutma ve ısıtma için böyle bir dönemde hava kullanmayın diye üyelerimize söyledik ve sağlık bakanlığı da böyle olmasını istiyor” dedi.

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