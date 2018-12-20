Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli’nin açılışının 2’inci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı.

Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.

Kısa kısa

- Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor.

- Tünelin 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edildi. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

- Tünel, 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edildi ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

- Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar çok sayıda ödül aldı.

- 400 kamerayla 24 saat izlenen ve AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde 50’den fazla personelle arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor.

- 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 57 saniye, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.

- Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

- Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor.

- 1 Temmuz 2018'de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL alınıyor.

VİDEO: RAKAMLARLA AVRASYA TÜNELİ

