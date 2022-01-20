Avrupa Birliği'nde kripto para madenciliğine yönelik yasaklar kapıda

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 12:34

Avrupa Birliği'nde kripto para madenciliğine yönelik yasaklar kapıda

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Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak" ifadesini kullandı.

Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı.

Cambridge Üniversitesi'nin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını madenciliği tüketiyor.

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