Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni: Covid-19 mücadelesine 1.5 trilyon euro gerekli

Europost'un haberine göre, Alman Der Spiegel dergisine konuşan Gentiloni, sağlık hizmetleri ve kısa süreli işleri finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yardım etmek için en az 500 milyar euro büyüklüğünde paket için teklif verildiğine dikkat çekerek, "Bu aşamadan sonra da en az bir trilyon euroya daha gereksinim olacak" dedi.



Almanya'da küçük perakendecilerin yeniden açılarak çalışmaya başlamaları üzerine, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.



Almanya'da, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde kapanan, küçük perakendeciler dışındaki, restoranlar, barlar, jimnastik salonları gibi işletmeler kapalı kalmaya devam ederken, okulların kısmi açılışları da 4 Mayıs'ta başlayacak.