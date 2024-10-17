Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? (2024 ECB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı ECB faiz kararı açıklandı. ABD enflasyonunda meydana gelen düşüsün ardından yatırımcılar gözlerini ECB faiz kararına çevirmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin ekim ayında faiz indirimi için sinyalleri vermişti. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne oldu? ECB FAİZ KARARI NE OLDU? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz kararı belli oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.



ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.