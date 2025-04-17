Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? 2025 ECB nisan ayı PPK faiz kararı belli oldu

Nisan ayı ECB faiz kararı açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik sinyal veren ECB faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlara geçiş yapmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde nisan ayında faiz indirimi için sinyalleri vermişti. Peki, nisan ayı ECB faiz kararı ne oldu? ECB FAİZ KARARI NE OLDU? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı belli oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrilmişti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.



Analistler, Lagarde'ın konuşmasında ABD tarifelerinin AB ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri ve büyümeye yönelik sinyallerin aranacağını belirterek, para politikası alanında gelecek dönemdeki projeksiyonlara yönelik ipuçlarının da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.