Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB ekim ayı PPK faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları risk iştahının güçlenmesine neden oldu.

Analistler, bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyonun emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi kafaları karıştırsa da para politikası yapıcılarının "güvercin" yorumlarının, yatırımcıların endişelerini hafiflettiğini ifade etti.

Açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.



Öte yandan, ECB yetkilileri, para politikasına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, son dönemde yapılan faiz artışlarının hala ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini belirtti.



ECB üyesi Klaas Knot ise gelecek dönemde olası "şahin" adımlar atılmadan önce bankaların rezervlerinin sıkı bir şekilde incelenmesinin yararlı olacağını ifade etti.



Para piyasalarında, ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.