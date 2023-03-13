Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB mart ayı PPK kararı)

ECB faiz kararı toplantısı için tarihler merak ediliyor. Avrupa Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin mart ayı faiz tahmini araştırılıyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimi sonrasında faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; ECB, bu yılın ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirecek.



EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?



Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarının yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladığı görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.



Bankanın yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, analistler, ABD'deki fiyatlamalara paralel ECB'nin adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini dile getirdi. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat