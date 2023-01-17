Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB ocak ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Piyasaları yakından ilgilendiren ECB faiz kararı öncesinde, para politikası kurulunun alacağı faiz kararı sorgulanıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB ocak ayı faiz kararı)

ECB para politikası kurulu faiz kararı toplantısı öncesinde, ocak ayında alınacak olan faiz kararı sorgulanıyor. (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin faizleri ekonomik büyümeyi kısıtlamaya başlayan düzeye yükseltmesi gerektiğini söyledi. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimi sonrasında faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Buna göre; ECB, bu yılın ilk toplantısını 2 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB ocak ayı faiz kararı) - 1

TEMMUZDAN BERİ 2,5 PUAN ARTTI

ECB, enflasyondaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla temmuz ayından bu yana faizleri toplam 2,5 puan artırdı. Ancak politika yapıcılar şu anda yüzde 10'un hafif altında bulunan enflasyonu 2025'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdiler.

Lane Financial Times'a yaptığı açıklamada "Faizleri daha fazla artırmamız gerekiyor." dedi.

Lane "Faizleri geçen yıl daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirdik ve şimdi faizleri (ekonomik büyümeyi) kısıtlayıcı düzeylere getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

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