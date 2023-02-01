Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2023 Ocak ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı öncesinde ekonomistlerin görüşleri yakından takip ediliyor. Dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen ECB faiz kararının şubat ayında ne yönde olacağı sorgulanıyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimi sonrasında faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; ECB, bu yılın ilk toplantısını 2 Şubat'ta gerçekleştirecek.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'de tartışmalarda şahin grubun hala üstün pozisyonda bulunduğunu ancak sınırsız hareket alanına sahip olamadıklarını aktardı.



Enerji fiyatlarındaki düşüşle enflasyona dair görünümün iyileştiğini dile getiren Groot, potansiyel olarak güçlü büyüme söylemlerinin arttığını ve bunun da uzun vade için enflasyon risklerine işaret edebileceğini söyledi.



Groot, 50 baz puanlık artış amacının iyi bir şekilde ifade edildiğini ancak bankanın toplantıda aralık ayındakinden daha az ipucu verebileceğini belirterek, bu durumun mart ayında 50 baz puanlık bir artış için fiyatlanan para piyasalarında da aşağı yönlü riskleri artırabileceğini aktardı.



50 baz puanlık artışın neredeyse kesin gibi gözüktüğünü dile getiren Groot, ''Hala mart ayından itibaren ECB'nin faiz artırım hızını 25 baz puana indirebileceği beklentisine sahibiz ancak ekonomiye ilişkin güçlü görünüm ücretlere dair yukarı yönlü baskılarla bu 25 baz puanlık artış ertelenebilir.'' dedi.



Groot, mart ayında niceliksel sıkılaşmanın başlayabileceğini kaydetti.

TEMMUZDAN BERİ 2,5 PUAN ARTTI



ECB, enflasyondaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla temmuz ayından bu yana faizleri toplam 2,5 puan artırdı. Ancak politika yapıcılar şu anda yüzde 10'un hafif altında bulunan enflasyonu 2025'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdiler.



Lane Financial Times'a yaptığı açıklamada "Faizleri daha fazla artırmamız gerekiyor." dedi.



Lane "Faizleri geçen yıl daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirdik ve şimdi faizleri (ekonomik büyümeyi) kısıtlayıcı düzeylere getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

